Juventus, Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı: İtalyanlar 'Devasa bir teklif' başlığıyla duyurdu!

Bu sezon Juventus'un skor yükünü sırtlayan Kenan Yıldız, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

Avrupa'nın transfer gözdesi haline gelen Yıldız için Juventus, sözleşme yenileme görüşmelerini hızlandırmış durumda.

Juventus, uzun süredir sözleşme görüşmelerinde bulunduğu genç yeteneği ile anlaşmaya yakın.

Luciano Spalletti'nin teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından skor katkısını artıran Kenan Yıldız'ın, Juventus’a "evet" demesi bekleniyor.

JUVENTUS TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Tuttosport'un haberine göre, Juventus’un Kenan Yıldız’a yaptığı 4,5 milyon Euro’luk teklifinden anlaşma çıkmazken, siyah-beyazlılar bu tutarı 6 milyon Euro'ya çekti.

GÖZLER OCAK AYINDA

Juventus CEO’su Damien Comolli için Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmeye imza atması bir numaralı öncelik haline gelirken, milli futbolcunun babası Engin Yıldız ile aylık olarak görüşmeler yapıldığı belirtildi. Ocak ayında yapılacak toplantıda anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

GELİRİNİ DÖRDE KATLAYABİLİR

Kenan Yıldız, bu teklifi kabul etmesi durumunda gelirini dört katına çıkaracak. Şu anda senelik 1,5 milyon Euro kazanan 20 yaşındaki genç yıldızın sözleşmesi 2029’a kadar devam etmekte. Yeni sözleşmenin ise 2031 yılına kadar süreceği belirtiliyor.

"Juve, Kenan için devasa bir teklif yaptı" başlığıyla verilen haberde, bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, Kenan Yıldız, Jonathan David ile birlikte Juventus’taki en yüksek maaşlı futbolcular arasında yer alacağı yazıldı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon siyah-beyazlı formayı giydiği 27 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, Avrupa'nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

SPALLETTI'NİN GÖZDESİ

Thiago Motta yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Kenan Yıldız, Igor Tudor ile performansını yükseltmişti. Ancak Spalletti'nin gelmesiyle bu performansını bir adım daha ileriye taşıdı ve hocasının vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Spalletti’nin takımın başına geçmesinin ardından Kenan, çıktığı 11 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine topladı.

'OĞLUM GİBİ SEVİYORUM' DEMİŞTİ

Ligin 17. haftasında oynanan Pisa maçının ardından Spalletti, Kenan Yıldız'la ilişkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum ve biliyorum ki her an oyunun seyrini değiştirebilir. Kimse beni onun hazırlığı, karakteri ve rolüne olan uyumu konusunda şüphelendiremez. Ona bağırabilirim, o bizim 10 numaramız olduğunu biliyor. Uyumlu çalışıyoruz ve söylediklerime dikkat etmesi gerekiyor."

