Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kupada önemli mücadele

Juventus İnter maçı ile İtalya Kupası'nda mücadele devam ediyor. İlk karşılaşmayı Cristiano Ronaldo'nun golleri ile 2-1 kazanan Juventus, bu karşılaşmadan da beraberlik ya da galibiyet elde etmesi halinde finale adını yazdıran takım olacak. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Süper Kupa Yarı Final rövanş mücadelesinde Juventus, İnter'i konuk edecek. 9 Şubat Salı günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

SERİE A'DA SON DURUM



Ligin 21. haftasında lider Milan, sahasında Crotone'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic'in iki golünün pasını verdi.



Son şampiyon Juventus, sahasında Roma'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.



Serie A'da Milan, 49 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 47 puanla Inter, 42 puanla Juventus, 40 puanla Roma izledi.