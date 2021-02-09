Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kupada önemli mücadele
Juventus İnter maçı ile İtalya Kupası'nda Yarı Final mücadelesi ekranlara gelecek. İlk maçı 2-1 kazanan Juventus, ikinci maçta da beraberlik alması durumunda adını finale yazdıracak. İnter için ise farklı galibiyet önemli şart olacak. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, kupada önemli mücadele
Juventus İnter maçı ile İtalya Kupası'nda mücadele devam ediyor. İlk karşılaşmayı Cristiano Ronaldo'nun golleri ile 2-1 kazanan Juventus, bu karşılaşmadan da beraberlik ya da galibiyet elde etmesi halinde finale adını yazdıran takım olacak. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
JUVENTUS İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İtalya Süper Kupa Yarı Final rövanş mücadelesinde Juventus, İnter'i konuk edecek. 9 Şubat Salı günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
SERİE A'DA SON DURUM
Ligin 21. haftasında lider Milan, sahasında Crotone'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebic'in iki golünün pasını verdi.
Son şampiyon Juventus, sahasında Roma'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Serie A'da Milan, 49 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 47 puanla Inter, 42 puanla Juventus, 40 puanla Roma izledi.
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