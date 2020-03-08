Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Corona keşmekeşi!
İtalya Ligi'nin iki büyük takımı Juventus ve İnter, Serie A'nın 27. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Corona Virüsü dolayısıyla pek çok takımın maça çıkmak istemediği ligde, Juventus İnter maçının oynanıp oynanmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Peki, herhangi bir değişiklik olmaması halinde Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Corona Virüsü vakalarının git gide arttığı İtalya'da futbol müsabakaları da durumdan etkilendi. Seri A'nın iki dev kulübü Juventus ve İnter, 8 Mart Pazar akşamı seyircisiz olarak karşılaşacak. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
JUVENTUS İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Seri A'nın 27'inci hafta mücadelesinde Juventus, İnter'i konuk edecek. 8 Mart Pazar günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.
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