Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Corona keşmekeşi!

Corona Virüsü vakalarının git gide arttığı İtalya'da futbol müsabakaları da durumdan etkilendi. Seri A'nın iki dev kulübü Juventus ve İnter, 8 Mart Pazar akşamı seyircisiz olarak karşılaşacak. Peki, Juventus İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Seri A'nın 27'inci hafta mücadelesinde Juventus, İnter'i konuk edecek. 8 Mart Pazar günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

İtalya Serie A'da Juventus formasıyla gururlandıran Merih Demiral, 22. yaşını kutluyor.

İtalyan devi de Milli futbolcumuzu unutmadı ve yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladı.