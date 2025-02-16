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Juventus Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Juventus Inter Maçı#İtalya Serie A#Canlı Yayın
Juventus Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 15:30

Juventus - Inter maçı ile İtalya Serie A'nın kritik mücadelelerinden biri futbolseverlerle buluşacak. İki takım arasındaki rekabet, geçmişte oynanan çekişmeli maçlarla dikkat çekerken, bu karşılaşma da büyük bir heyecana sahne olacak. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte mücadele öncesi detaylar.

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Juventus Inter maçı her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. 56 puanlı lider Napoli'nin 13 puan gerisinde kalan Juventus, tıpkı kendisi gibi liderlik şansını yeniden yakalamanın yollarını arayan Inter ile büyük bir mücadele verecek. Peki, Juventus Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

JUVENTUS INTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’nın heyecan dolu haftasında Juventus - Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 22.45’te başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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#Juventus Inter Maçı#İtalya Serie A#Canlı Yayın

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