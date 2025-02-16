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Juventus Inter maçı her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. 56 puanlı lider Napoli'nin 13 puan gerisinde kalan Juventus, tıpkı kendisi gibi liderlik şansını yeniden yakalamanın yollarını arayan Inter ile büyük bir mücadele verecek. Peki, Juventus Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

JUVENTUS INTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’nın heyecan dolu haftasında Juventus - Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 22.45’te başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.