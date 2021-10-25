Juventus, Inter karşısında beraberliği son anlarda kurtardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçede Alanyaspor maçında yönetim istifa sesleriFenerbahçe'de Alanyaspor maçında "yönetim istifa" sesleri#Fenerbahçe
Vakalarda olumlu sinyaller... İşte Covid-19da son durumVakalarda olumlu sinyaller... İşte Covid-19'da son durum#Koronavirüs
Gündeme bomba gibi düştü Ses kaydı ortaya çıktıGündeme bomba gibi düştü! Ses kaydı ortaya çıktı#Alec Baldwin
Şiddete sıfır tolerans dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi"Şiddete sıfır tolerans" dedi ve sonuna kadar mücadele mesajı verdi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, Kadıköyde 90+3te yıkıldıFenerbahçe, Kadıköy'de 90+3'te yıkıldı#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor
Almanyada yaşayan Türk aile ölümden dönmüştü... Skandal kararAlmanya'da yaşayan Türk aile ölümden dönmüştü... Skandal karar! #Almanya
Bakan Soyludan Hafıza Odası tepkisi Bedirhan Bebeki hatırlatıp sorduBakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' tepkisi! 'Bedirhan Bebek'i hatırlatıp sordu#Süleyman Soylu
Aylar süren takip ortaya çıkardı... İşte dünyadaki en tehlikeli eşyaAylar süren takip ortaya çıkardı... İşte dünyadaki en tehlikeli eşya!#Koronavirüs
Fethiyedeki festivalde korku dolu anlar Ölüm kalım savaşıFethiye'deki festivalde korku dolu anlar! Ölüm kalım savaşı#Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
Bir aile feci şekilde can vermişti.. Gözyaşları sel olduBir aile feci şekilde can vermişti.. Gözyaşları sel oldu!#Kaza
İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto Tepki gösterdiler: Bu söylenecek kelime miİzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto! Tepki gösterdiler: Bu söylenecek kelime mi?#İzmir
Diyarbakırda ilginç keşif Numuneler TÜBİTAKa gönderilecekDiyarbakır'da ilginç keşif! Numuneler TÜBİTAK'a gönderilecek#Amida Höyük
Yavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı Saniye saniye görüntülendiYavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı! Saniye saniye görüntülendi#Mansur Yavaş
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'#Ali Tandoğan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Juventus, Inter karşısında beraberliği son anlarda kurtardı

#Juventus#Inter#Serie A
Juventus, Inter karşısında beraberliği son anlarda kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında Inter, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Ülkede "İtalya derbisi" olarak anılan önemli müsabakada ligin iki devi, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Maçta ilk net fırsatı konuk ekip yakalasa da golü bulan taraf ev sahibi oldu. Inter, 17. dakikada Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibi lehine tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de karşılıklı ataklarla gol ararken, Juventus son dakikalara girilirken baskısını arttırdı.

Konuk takım 87. dakikada VAR yardımıyla penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını gole çeviren Arjantinli Paulo Dybala, maçta skoru yeniden eşitledi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter puanını 18 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.
Beraberliği son dakikalarda kurtaran Juventus'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Puanını 15'e yükselten Juventus, puan tablosunda 6. basamakta yer aldı.

Inter kadrosunda yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçta 61. dakikaya kadar forma giydi. Maçın ilk yarısında Inter’in golü ve tehlikeli atakları içinde yer alan milli oyuncu, daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Juventus#Inter#Serie A

BAKMADAN GEÇME!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"