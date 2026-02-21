Juventus iddialarına yanıt! Zeki Çelik'in menajeri resmen açıkladı

Haberin Devamı

Kariyerini Roma'da sürdüren milli oyuncu Zeki Çelik'in sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, İtalyan basınından Juventus'un sezon sonu için Zeki Çelik ile anlaşmaya vardığı iddiası gelmişti.

Zeki Çelik'in menajeri Fazıl Özdemir, anlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"Zeki'nin bir kulüple anlaşmaya vardığına dair söylentiler doğru değil. Şu anda önemli bir kulüpte oynuyor ve İtalya ve İngiltere'deki önemli takımların bu seviyede oynayan bir oyuncuya ilgi göstermesi ve isminin bu kulüplerle anılması doğal bir durumdur.

Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor, ancak kulübe büyük saygı duyuyor. Şu anda sözleşme veya transfer konularına odaklanmıyor. Tüm dikkatini ve çabasını Roma'nın hedeflerine ulaşmasına destek olmaya veriyor. Diğer tüm konuların zamanı geldiğinde profesyonel ve saygılı bir şekilde ele alınarak çözüleceğine inanıyoruz"

