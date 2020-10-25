İtalya Serie A'da Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Hellas Verona maçı hangi kanalda saat kaçta?

İtalya Serie A'da Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Mücadele 25 Ekim Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Juventus ile Hellas Verona maçı beIN SPORTS 4’te yayınlanacak.



Merih Demiral tarihe geçebilir!



Juventus forması giyen Merih Demiral son dönemdeki performansıyla adından söz ettiriyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Juventus'ta, oyuna 19. dakikada giren temsilcimiz Merih Demiral, karşılaşmada gösterdiği performansla gündeme oturmuştu.



İtalyan basınında yer alan habere göre Leicester City, ara transfer döneminde Merih Demiral için bir kez daha Juventus'un kapısını çalacak.

Avrupa devlerini yeniden peşine taktı.