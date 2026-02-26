Juventus-Galatasaray maçındaki kırmızı kartın nedenini açıkladı! Barış Alper'e yapılan hareket sonrası oyunda müdahale

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Juventus'a 3-2 mağlup oldu ancak toplam skordaki üstünlüğünden dolayı adını son 16 turuna yazdırdı.

Sarı kırmızılıların maçı sonrası İtalyan basınında yer alan gündem maddelerinden biri de, Juventuslu Kelly'nin önce sarı kart, ardından kırmızı kart görmesi ve oyun dışı kalması oldu.

La Gazzetta dello Sport, hakem Pinheiro'nun gösterdiği sarı kartın ardından VAR tarafından çağırılıp pozisyonu tekrar izlemesinin ve kartını kırmızıya dönüştürmesinin sebebini açıkladı.

Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Juventus-Galatasaray maçında hakem, Barış Alper Yılmaz'a yapılan faulu inceledikten sonra Kelly'nin kartını neden değiştirdi?

UEFA kurallarına göre bu olay "ciddi faul" olarak değerlendiriliyor çünkü rakibin sağlığını "orantısız bir güçle, hassas bir bölgeye (kaval kemiği, ayak bileği) vurarak tehlikeye atıyor. Aynı zamanda, topa müdahale etmesini engelliyor." Peki, VAR neden devreye giriyor?

Sahadaki hakem faulün şiddetini tam olarak fark etmezse veya temas noktasını görmezse, VAR ağır çekim görüntüler ve çeşitli açılardan göstererek devreye girebiliyor.

Kelly ve Barış Alper arasındaki pozisyonda maçın hakemi bunu dikkatsizlik olarak değerlendirmiş ve sarı kart vermişti. Ancak VAR, müdahaleyi inceledi ve müdahalenin daha ciddi olduğuna karar verdi.

Görüntülerde, Kelly'nin müdahalesinin Barış Alper'in ayak bileğinde olduğu görülüyordu. Bu, rakibin güvenliği için somut bir risk olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle Portekizli hakem Pinheiro kartın rengini değiştirdi. Alacağı cezanın süresi de değişecek. İki sarı karttan atılsaydı, 1 maç ceza alacaktı. Değerlendirme 'şiddet içeren bir davranış' olduğu için en az 2 maçlık cezaya neden olacak.