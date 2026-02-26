×
Juventus, Galatasaray maçında 10 kişi kaldı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Juventus#Şampiyonlar Ligi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 00:23

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Juventus, müsabakada kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Juventus'a konuk oldu.

Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Juventus, 48. dakikada 10 kişi kaldı.

Hakem, kararın ardından VAR tarafından pozisyonu tekrar izlemek üzere kenara çağrıldı. Pozisyon tekrarını izleyen J. Pinheiro, Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Lloyd Kelly, 25. dakikada sarı kart görmüştü.

 

