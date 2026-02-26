Juventus, Galatasaray maçında 10 kişi kaldı!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Juventus'a konuk oldu.

Kelly, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Juventus, 48. dakikada 10 kişi kaldı.

Hakem, kararın ardından VAR tarafından pozisyonu tekrar izlemek üzere kenara çağrıldı. Pozisyon tekrarını izleyen J. Pinheiro, Kelly'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

Lloyd Kelly, 25. dakikada sarı kart görmüştü.