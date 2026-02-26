×
Juventus-Galatasaray maçı sonrası transfer önerisi! 'Şov yapan değil, Barış Alper lazım'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 13:06

UEFA Şampiyonlar Ligi'inde Juventus'u eleyen Galatasaray, İtalyanların dilinde. Rövanş maçında oynadığı futbolla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, İtalyan efsane isim için transfer önerisi oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda ilk maçta 5-2 yendiği Juventus karşısında 3-2 kaybetse de turu geçen taraf olmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncuları turun ardından İtalyan medyasında gündem olmaya devam ediyor.

Özellikle Juventuslu Cabal ve Kelly'nin iki maçta gördüğü kırmızı kartların içinde olan Barış Alper Yılmaz, dünkü maçta da 1 gol - 1 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Maçın ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Juventus'un eski oyuncusu Paolo Di Canio, sert yorumlarda bulundu. 57 yaşındaki eski futbolcu, Juventus yönetimine sürpriz bir öneride bulundu. İşte detaylar...

"Juventus ilk yarıda oyuna kendi karakterini koymalıydı ama neredeyse hiç koymadı. Locatelli’nin attığı penaltı adeta yoktan geldi. Torreira hep bacakları açık şekilde kayarak müdahale ediyor ve hiçbir gerekçe yokken penaltıya sebep oldu. İlk yarının sonunda David’in pozisyonu 2-0’ı getirebilirdi ama o fırsatı harcadı. O noktada Juventus, neredeyse hiçbir şey yapmadan devreye 2-0 önde girebilirdi."

"İkinci yarıda ise on kişi kalmasına rağmen yıkıcıydı. 7-8 net gol fırsatı buldu ve Galatasaray’ın oyun organizasyonundaki eksikliklerini sürekli değerlendirdi. 90. dakikaya kadar turu fazlasıyla hak etmişti."

"Stadyum takımla yeniden barıştı, herkes ayağa kalkıp alkışladı. Şimdi Juventus’un İstanbul’daki ilk maçın acısını sonuna kadar hissetmesi gerekiyor. Büyük bir takım gelişmek istiyorsa bunu yapmalıdır."

"İstanbul’da 70’li yılların takımları gibi savunma yapmalıydı. Maçın 3-2’lik bir yenilgiyle bitmesini sağlamalı, rövanşta da iki ya da üç gol atmayı düşünmeliydi."

"Juve aynı anda 16 oyuncuyu birden değiştiremez ama artık ‘bıdı bıdı bıdı bıdı’ diye boş şov yapan birini değil de daha somut birini alması lazım, haksız mıyım? Hatta isim de vereyim: Barış Alper Yılmaz." (Calciolog/X)

 

