Juventus-Galatasaray maçı sonrası Liverpool efsanesinden olay sözler! ‘Yüzde 99 yeneriz’

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus engelini aşan Galatasaray, son 16 turunda Tottenham-Liverpool ikilisinden biriyle eşleşecek. Liverpool'un efsanesi Jamie Carragher, İngiliz devinin Galatasaray ile eşleşmesi halinde yüzde 99 ihtimalle adını çeyrek finale yazdıracağını belirtti.

Galatasaray, Juventus'u saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Liverpool'un da bu turdaki muhtemel rakipleri arasında Galatasaray ile birlikte Atletico Madrid de yer alıyor.

İngiliz ekibinin efsane isimlerinden Jamie Carragher, Liverpool'un bir sonraki turdaki rakibi için konuştu.

Haberin Devamı

"GALATASARAY'I YÜZDE 99 YENERİZ"

Carragher, "Atletico Madrid'den daha çok Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı yeneriz." dedi.

İngiliz futbol insanı, "O kadar emin misin?" sorusunun ardından, "Evet, Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

ATLETICO SÖZLERİ

Carragher, Liverpool'un Atletico Madrid'e karşı tur oranının sorulmasının ardından, "Liverpool'a yüzde 60-40 derim." diye konuştu.

LİG AŞAMASINDA GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ikinci haftasında sahasında Liverpool'u ağırlamış ve sahadan Victor Osimhen'in golüyle 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Carragher, bu durumun hatırlatılması ve "Galatasaray sizi yenmedi mi?" sorusunun ardından "Evet. Biz onları yeneriz. Turu geçeriz." yanıtını verdi.

KURA NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri 27 Şubat Cuma günü çekilecek kurayla belli olacak.