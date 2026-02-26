Juventus-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper, Lemina ve Osimhen konuştu: Maç, baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus’u 5-2’lik skorun ardından 3-2lik mağlubiyet sonrası 7-5’lik skorla eledi.

Sarı kırmızılılarda gecenin kahramanları Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile beraber Mario Lemina, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN: MAÇ, BAŞTAN İTİBAREN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

"Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik.”

"En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz."

LEMINA: GARİP BİR MAÇTI

"Juventus'a karşı turu geçtik. Aslında garip bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, kolay olacakmış gibi oynadık ve ders alacağımız bir maçı geride bıraktık. Erkeden böyle bir maçı bitirmemiz gerekirdi."

"Garip bir hisse düştük ve şüphelenmeye başladık. Daha iyi yönetebilirdik. İlk 11 ve kulübede iyi oyuncularımız olduğu için turu geçtik. Bir sonraki maçlarda böyle şeyler yapmamalıyız, ders çıkarmalıyız."

BARIŞ ALPER YILMAZ: HEDEFLERİM VAR

"Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz."

"Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum."