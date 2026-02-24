Juventus-Galatasaray maçı öncesi hakem krizi! Görevden alınmış

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Çarşamba günü deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların 5-2 kazandığı mücadelenin rövanşında hakem olarak Portekizli Joao Pinheiro görev yapacak.

VAR'da ise geçen sezon Galatasaray'ın deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa maçı ve deplasmanda kazandığı Samsunspor maçlarında yabancı VAR olarak görev yapan Tomasz Kwiatkowski yer alacak.

İtalya'da Juventus'a yakınlığı ile bilinen Tuttosport gazetesi, hem Joao Pinheiro hem de Tomasz Kwiatkowski için çarpıcı ifadelerin yer aldığı bir haber yayınladı. Bugün yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Portekizli hakemin Juventus ile tek geçmişi var. 16 Şubat 2023’te Torino’da oynanan ve 1-1 biten Nantes maçında görev yaptı. O maçta çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Bremer’in kafa vuruşunda Centonze’nin net bir elle müdahalesine rağmen Juventus’a penaltı verilmedi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Pinheiro, penaltı yerine Bremer’in faul yaptığına karar verdi. Brezilyalı savunmacının rakibine temasını “faul” olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı göstermedi."

"Juventus-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski’nin atanması dikkat çekti. Polonyalı hakem, 2023-24 sezonunda PSG-Newcastle maçında verdiği bir VAR kararıyla büyük tartışma yaşamıştı. 98. dakikada Tino Livramento’nun pozisyonu sonrası hakemi VAR’a çağırmış ve PSG lehine penaltı kararı çıkmıştı. Oysa UEFA kısa süre önce, top oyuncunun kendi vücudundan sekip ele gelirse ve kaleye gitmiyorsa bunun penaltı sayılmaması gerektiğini açıklamıştı."

"Bu karar sonrası Mbappé penaltıyı gole çevirmiş, maç 1-1 bitmişti. Büyük tepki çeken Kwiatkowski, UEFA tarafından geçici olarak görevden alınmıştı."

