Juventus - Galatasaray maçı öncesi gerginlik: İtalyan polisinden sert müdahale

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi için İtalya'nın Torino kentine giden sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik maç öncesinde stadyum çevresinde polislerle sorun yaşadı.

Temsilcimizi desteklemek üzere stadyum etrafına giden sarı-kırmızılı taraftarlara, İtalyan polisler sert müdahalede bulundu.

Galatasaray taraftarı ve polisler arasında tartışma çıktı



🤳🏻: @selencansu5 pic.twitter.com/cSanBQhxcR — Spor Arena (@sporarena) February 25, 2026

2013-14’TEN SONRA TARİH TEKERRÜR EDECEK Mİ?

Galatasaray bugün turu geçmesi durumunda 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına girecek. Sarı kırmızılılar 2013-14 sezonunda Real Madrid ve Kopenhag’ın da yer aldığı B Grubu’nda kar yağışı nedeniyle 2 gün süren maçta Juventus’u evinde 1-0’la geçmiş ve İtalya temsilcisini geride bırakarak 2. olmuştu.