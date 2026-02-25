×
Juventus - Galatasaray maçı öncesi gerginlik: İtalyan polisinden sert müdahale

Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 21:30

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında Juventus'un konuğu olacak Galatasaray'da İtalya deplasmanına giden taraftarlar, kritik maç öncesinde polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi için İtalya'nın Torino kentine giden sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik maç öncesinde stadyum çevresinde polislerle sorun yaşadı. 

Temsilcimizi desteklemek üzere stadyum etrafına giden sarı-kırmızılı taraftarlara, İtalyan polisler sert müdahalede bulundu. 

2013-14’TEN SONRA TARİH TEKERRÜR EDECEK Mİ? 

Galatasaray bugün turu geçmesi durumunda 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına girecek. Sarı kırmızılılar 2013-14 sezonunda Real Madrid ve Kopenhag’ın da yer aldığı B Grubu’nda kar yağışı nedeniyle 2 gün süren maçta Juventus’u evinde 1-0’la geçmiş ve İtalya temsilcisini geride bırakarak 2. olmuştu.

