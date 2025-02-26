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İtalya Serie A Çeyrek finalde bu akşam Juventus Empoli karşılaşması oynanacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak maçı Hakem Francesco Fourneau yönetecek. Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus Empoli maçında oynayacak mı merak ediliyor. Peki, Juventus Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte, Juventus Empoli maç kadrosu...

JUVENTUS - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Empoli maçı 26 Şubat Çarşamba saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Hollanda Ligi Eredivisie temsilcisi PSV ile Serie A devi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı.

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Philips Stadion'da oynanan müsabakanın 90 dakikası PSV'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

15'er dakikalık uzatmaların ilk devresinde golü bulan PSV, rakibini 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 77. dakikada Conceicao'nun yerine oyuna dahil oldu. Kenan Yıldız'ın bu akşam Empoli ile oynanacak maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Juventus'ta bu sezon 38 maça çıkan ve 2578 dakika süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol - 5 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız, Vlahovic.

Empoli: Silvestri, Goglichidze, De Sciglio, Cacace, Gyasi, Pezzella, Henderson, Maleh, Kouame, Esposito.