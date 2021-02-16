Juventus efsanesinden Merih Demiral yorumu! 'Takımın geleceği...'

Spor Arena Dış Haber | Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz defans oyuncularından Andrea Barzagli, Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu.

9 sezon boyunca Juventus forması giyen ve İtalya Milli Takımı'nda 74 maça çıkan Barzagli, İtalyan basınına verdiği röportajda Merih Demiral için övgü dolu sözler kullandı.

''MERİH İÇİN ÇOK ÖZEL BİR DURUM''

2019 yılında futbolculuk kariyerine son veren Barzagli, ''Defans hattında bulunan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, takımın geleceğini garanti altına aldı. Umarım hem Merih hem de de Ligt uzun yıllar boyunca Juventus'ta kalır. İkisi de daha genç ve gelişime açık futbolcular. Savunma işini Chiellini ve Bonucci'den öğreniyorlar, bu işin en iyilerinden... Bu da Merih ve de Ligt için çok özel bir durum. Ayrıca İtalya'da oynamak her stoperi daha da geliştirir. Juventus, geleceğini şimdiden şekillendirdi.'' sözlerini kullandı.

''EN İYİ 3 TAKIM ARKADAŞIM...''

Juventus'taki en iyi 3 takım arkadaşını değerlendiren İtalyan futbolcu, ''Pirlo, son 20 yılın en iyi orta sahalarındandı. Buffon ise tarihin en iyi kalecisi olabilir. Son olarak Del Piero ve Tevez arasında kaldım, ikisi de çok farklı futbolculardı.'' şeklinde konuştu.

''DROGBA VE RONALDO...''

Barzagli, kariyeri boyunca en çok zorlandığı savunma oyuncularının ise Brezilyalı Ronaldo ve Didier Drogba olduğunu söyledi. Barzagli, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde karlı zeminde oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçta Drogba'ya karşı forma giymişti.

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