Juventus efsanesinden Kenan Yıldız'a büyük övgü: 'Günümüzde böylesi kolay bulunmaz!'

Futbolculuk kariyerindeki 13 sezonun 11'ini Juventus'ta geçiren ve siyah-beyazlı formayla çıktığı 389 maç neticesinde 7 İtalya Serie A şampiyonluğu yaşayan Claudio Marchisio, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti.

20 yaşındaki genç yıldızı, Barcelona'nın süperstarı Lamine Yamal'a benzeten Marchisio şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Yıldız bir yabancı olmasına rağmen Juventus'un kulüp değerlerini mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Günümüzde bu kadar güçlü ve Avrupa'da ilgi gören bir oyuncunun takımda kalarak bir sembol haline gelmeyi ve şampiyonluk kazanmayı arzulaması kolay rastlanır bir şey değil. Kenan Yıldız böyle bir oyuncu ve kulübün sözleşmesini yenilemek için maddi bir fedakarlık göstermesini hak ediyor."

"KENDİNİ OYUNA VE TAKIMA ADAMASI TAKIM ARKADAŞLARINI DA ETKİLİYOR"

"Kenan 20 yaşında ve büyük bir karakter gösteriyor. Sadece yaratıcı bir oyuncu değil, aynı zamanda çok çalışkan bir oyuncu. Bu kadar genç ve yetenekli bir oyuncunun kendini oyuna ve takımına bu kadar adaması herkesi, ama özellikle takım arkadaşlarını etkiliyor ve peşinden sürüklüyor. Bremer, Kenan'ın etki anlamında Juventus'un Lamine Yamal'ı olabileceğini söylerken haklıydı. Kenan Yıldız, benim zamanımdaki Juventus'ta da oynayabilirdi."

PERFORMANSI

Sezon öncesi Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta 3 gol - 2 asistlik performans sergileyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 1 gol atıp 3 de asist üretti.

Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde de Dortmund'a karşı 1 gol - 1 asist üreterek yıldızlaşmıştı.