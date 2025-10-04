Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: 'Tavsiyeye ihtiyacı yok!'

Haberin Devamı

Genç yaşına rağmen hem saha içinde hem de saha dışındaki olgun tavırlarıyla takdir kazanan, sergilediği performansla Juventus'un değişmezleri arasına giren milli futbolcu Kenan Yıldız için siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Alessandro Del Piero'dan açıklama geldi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Del Piero, 20 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Kenan'a tavsiyeleri sorulan Alessandro del Piero, "Hem saha içinde hem de saha dışında şimdiye dek gördüğüm kadarıyla Kenan'ın herhangi bir tavsiyeye ihtiyacı yok. Kendisi çok çalışmayı seven, bu kulübün sembolü olmak isteyen, başarılı olmayı hedefleyen ciddi bir genç adam. Bu yolda da doğru adımlarla ilerliyor.

Elbette ilerleyen dönemlerde zor anlarla da karşılaşacak ancak bu anlarda doğru insanlara güvenmesi gerekecek. Umarım etrafında her zaman bu zor anlarda duyması gerekenleri söyleyebilecek doğru insanlar bulundurur.' ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon İtalya Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta ise 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcu sezon öncesi düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda da 4 maçta 3 gol - 2 asist üretmişti.