Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına konuk olduğu son 12 maçın sadece birini kazanabilen Dinamo Kiev, tek galibiyetini 2004/05'te Roma karşısında aldı. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 26 maçın sadece ikisini kaybeden Juventus, bu mağlubiyeterden birini bu sezon Barcelona'dan aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanabilen Dinamo Kiev, tek galibiyetini Aralık 2016'da Beşiktaş karşısında almıştı. Turnuvada çıktığı son iki karşılaşmayı kaybeden Ukrayna ekibi, 2007/08'den bu yana üç maçlık bir seri yaşamıyor.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi kariyerinde Dinamo Kiev'e attığı üç golü de 2007'de Manchester United formasıyla kaydetti. Portekizli forvet bu karşılaşmada fileleri havalandırdığı takdirde, 13 yıl 25 gün sonra Kiev ekibine gol atarak turnuva tarihinde aynı rakibe karşı kaydettiği iki gol arasında en uzun süre olan oyuncu olacak.

Bu sezon çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında beş gol atan Juventus forveti Alvaro Morata, turnuva kariyerinde bir sezonda daha fazla gol kaydedemedi.

Evinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Ferencvaros filelerini havalandıran Cristiano Ronaldo, turnuva tarihinde iç sahada en fazla gol atan oyuncu olmak istiyor.

Viktor Tsygankov, Şampiyonlar Ligi'nin 1999/2000 sezonundan bu yana üst üste üç maç gol atan ilk Dinamo Kiev oyuncusu olmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Juan Cuadrado, Juventus'un son karşılaşmada attığı iki golde de pası veren isimdi.

Juventus Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus Dinamo Kiev maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Spor MAX kanalından canlı olarak yayınlanacak