Juventus dev maçta Milan'ı devirdi! Kenan Yıldız...

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İtalya Serie A'nın 21. haftasındaki dev maçta Juventus ile Milan karşı karşıya geldi.
Torino'da oynanan dev maçta ev sahibi Juventus, Milan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Samuel Mbangula ve 64. dakikada Timothy Weah kaydetti.
Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, ikinci yarıda yerini Timothy Weah'a bıraktı.
Ligde 3 maçlık beraberliğin ardından kazanan Juventus, puanını 37 yaparak 4. sırada yer aldı. Milan ise 31 puanla 8. sırada kaldı.
Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçının ardından ligde Napoli'ye konuk olacak. Milan ise Devler Ligi'ndeki Girona karşılaşmasının ardından Parma'yı konuk edecek.
📸 Kenan Yıldız gole yaklaştıpic.twitter.com/gVBEN5wDgX— Spor Arena (@sporarena) January 18, 2025