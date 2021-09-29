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Juventus Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Juventus#Chelsea#Sporanasayfa
Juventus Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Juventus Chelsea maçı futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Kariyeri boyunca Chelsea ile 4 kez karşılaşan Juventus, bu maçlardan birer galibiyet ve mağlubiyet elde etti. İki maç ise berabere bitti. Peki, son derece heyecan dolu geçmesi beklenen Juventus Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Juventus Chelsea maçı, İtalyan ve İngiliz futbolunun iki büyük kulübünü karşı karşıya getirecek. Birer galibiyetle gruplarında 3'er puana sahip olan Juventus ve Chelsea, gruptaki ikinci maçına çıkacak. Peki, tüm dünyada aynı anda izlenebilecek olan Juventus Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

JUVENTUS CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Juventus Chelsea'yi konuk edecek. 29 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen platformundan canlı izlenebilecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle sahalardan 10 gün uzak kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bugün İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Tuchel, Chelsea'de hangi oyuncuların Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını bilmediğini, bu kararı kendilerine bıraktığını da belirtti.

Yeni tip koronavirüse yakalanması nedeniyle 10 gün karantina altında kalacak Kante, bugünkü Juventus müsabakasının yanı sıra takımının Southampton ile oynayacağı lig maçında da forma giyemeyecek.

 

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