Juventus cephesinden Vlahovic itirafı: 'Kanayan yara!'

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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic'in performansına dair Juventus cephesinden övgü dolu sözler geldi.

Juventus'un eski golcülerinden Luca Toni, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Beşiktaş'a transfer olan Vlahovic ve Miretti'ye parantez açtı.

"TAM ANLAMIYLA KLASİK BİR SANTRFOR"

Toni, "Dusan tam anlamıyla klasik bir santrfor. Ne Kolo Muani ne de Nick Woltemade, ceza sahasında onun kadar etkili bir bitirici. O, kendine özgü bir oyuncu. Juventus kararını verdi ve sözleşmesindeki bazı maddelerin bu süreçte etkili olmuş olması muhtemel." ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS ADINA KANAYAN İKİ YARA"

Juventus cephesinden konuşan Gambelli ise Vlahovic'in ayrılığıyla ilgili, "Bana göre o üst düzey bir oyuncuydu. Juventus'ta iyi işler ortaya koydu. Sakatlıklar sebebiyle zor süreçlerden geçti ancak üzerine düşeni yaptı. Ayrılması beni üzdü, onu takımda tutabileceklerini umuyordum." dedi.

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Miretti'nin de Juventus için önemli bir değer olduğunu ifade eden Gambelli, "Miretti için de aynı şeyi düşünüyorum. İtalyan oyuncular birer değer. Onun çok daha fazlasını yapabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum ve bu önemli bir kayıp. Juventus'a da iyi şekilde adapte olabilirdi. Mali problemler onun gönderilmesine neden oldu." sözlerini sarf etti.