Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray yorumu!

Güncelleme Tarihi:

Juventus CEOsu Damien Comolliden Galatasaray yorumu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 18:16

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta CEO Damien Comolli, eşleşme hakkında konuştu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un CEO'su Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile yapacakları maçların çekişmeli geçeceğini, kendilerini İstanbul'da inanılmaz bir atmosferin beklediğini belirtti.

"Devler Ligi"nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 play-off turu kura çekiminde Galatasaray ile eşleşen Juventus'ta yöneticiler, bu eşleşmeyi değerlendirdi.

Juventus CEO'su Damien Comolli, kulübün sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Kuradan önce de biliyorduk ki rakip kim olursa olsun zor olacaktı. İstanbul'a gitmek heyecan verici olacak, statta inanılmaz bir atmosfer bulacağız." ifadelerini kullandı.

Comolli, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, bu organizasyonu çok iyi tanıyan ve Juventus'u da iyi bilen oyuncularla karşılaşacağız ve bu çok çekişmeli bir mücadele olacak. Rövanşı evimizde oynayacağımız için mutluyuz ve bence bir favori yok. İki maç da son derece heyecanlı geçecek."

