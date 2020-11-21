Juventus - Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Juventus - Cagliari maçı öncesi Merih Demiral sürprizi

İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde Juventus - Cagliari karşılaşması yaşanacak. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Cagliari galibiyet için sahada kozlarını paylaşacak. Heyecanşa beklenen mücadelede Juventus Teknik Direktör Andrea Pirlo, bu hafta Merih Demiral ve Matthijs De Ligt'e birlikte görev vermeyi planlıyor. İşte, Juventus - Cagliari maçı detayları.

Juventus - Cagliari maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus - Cagliari maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

JUVENTUS'TA MERİH DEMİRAL KARARI

Juventus Teknik Direktör Andrea Pirlo, bu hafta Merih Demiral ve Matthijs De Ligt'e birlikte görev vermeyi planlıyor.

Juventus'tun İtalya Ligi'nde cumartesi günü oynayacağı Cagliari maçı öncesinde savunma hattı belli oldu

Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek.

2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak(Sporx)