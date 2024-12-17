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Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? (İtalya Kupası son 16 turu)

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Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kenan Yıldız ilk 11de mi (İtalya Kupası son 16 turu)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 16:07

Şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Juventus, 17. hafta mücadelesinde Cagliari ile karşı karşıya geliyor. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın da kadrosunda yer aldığı Juventus'un ilk 11'i merak ediliyor. Peki, Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İtalya Kupası son 16 turu Juventus Cagliari maçı canlı izle bilgisi...

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Siyah beyazlılar İtalya Kupası'nın son 16 turu etabında Cagliari ile karşılaşacak. Juventus'un stadında yapılacak olan Juventus - Cagliari maçı canlı izle bilgisi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Lecce 1-1 berabere kalan Juventus, İtalya Serie A'da yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor. Bu sezon ligde çıktığı 16 maçın sonunda sadece 6 galibiyet alabilen Torino ekibi, geri kalan maçların hepsinde berabere kaldı ve 28 puanla Serie A'nın 6. basamağında. Juventus Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus Cagliari maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN?

Juventus - Cagliari maçı 17 Aralık Salı günü TSİ 23.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından canlı yayınlanacak.

Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kenan Yıldız ilk 11de mi (İtalya Kupası son 16 turu)

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KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Juventus Cagliari maçı ilk 11 kadrosunda sahaya çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Perin, Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Fagioli, Kenan Yıldız, Vlahovic

Cagliari: Sherri, Luperto, Mina, Zappa, Augello, Adopo, Deiola, Zortea, Makoumbou, Luvumbo, Piccoli

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