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GeriFutbol Juventus, Buffon ve Chiellini ile sözleşme uzattı!
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Haber Giriş: 29.06.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

Juventus, Buffon ve Chiellini ile sözleşme uzattı!

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Juventus, Buffon ve Chiellini ile sözleşme uzattı!
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İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Juventus, kulübün iki efsane ismi Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini ile sözleşme uzattı.

Serie A takımlarından Juventus, 42 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon ve 35 yaşındaki stoper Giorgio Chiellini ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Juventus'tan yapılan açıklamada her iki futbolcunun sözleşmelerinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi.

İtalyan kulübü, ''Bu oyuncuları tanıtmamıza gerek yok. Kulübün DNA'larını oluşturan, iki kaptan ve efsane ile yola devam ediyoruz.'' sözlerini kullandı.

Juventus, Buffon ve Chiellini ile sözleşme uzattı

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