Juventus, Buffon ve Chiellini ile sözleşme uzattı!

Serie A takımlarından Juventus, 42 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon ve 35 yaşındaki stoper Giorgio Chiellini ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Juventus'tan yapılan açıklamada her iki futbolcunun sözleşmelerinin 1 yıl uzatıldığı belirtildi.

İtalyan kulübü, ''Bu oyuncuları tanıtmamıza gerek yok. Kulübün DNA'larını oluşturan, iki kaptan ve efsane ile yola devam ediyoruz.'' sözlerini kullandı.

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