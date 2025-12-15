×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Juventus, Bologna'yı Kenan Yıldız'ın asistiyle devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#İtalya Serie A#Juventus#Kenan Yıldız
Juventus, Bolognayı Kenan Yıldızın asistiyle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 00:49

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Juventus, Bologna'yı deplasmanda Kenan Yıldız'ın asistiyle 1-0 mağlup etti.

Juventus, İtalya Serie A'nın 15. haftasında Bologna deplasmanına konuk oldu.

Stadio Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Juventus, ikinci yarıda bulduğu tek golle kazandı.

İtalyan devine galibiyeti getiren tek golü 64. dakikada Kenan Yıldız'ın asistinde Cabal getirdi.

Ev sahibi ekipte Heggem, 69. dakikada bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kalırken, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 26 yaptı. Bologna ise 25 puanda kaldı.

