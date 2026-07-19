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Juventus, Beşiktaş'ın talip olduğu Juan Cabal'in bonservisini belirledi!

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Juan Cabal
Juventus, Beşiktaşın talip olduğu Juan Cabalin bonservisini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 15:29

Stoper rotasyonunu solak bir savunmacıyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Juventus forması giyen Juan Cabal'in transferi için girişimlere başladı. İşte detaylar...

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Uduokhai'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, sol stoper arayışlarını hızlandırdı. Bir süredir Flamengo forması giyen Leo Pereira ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlılar için İtalya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi.

Tuttosport'un haberine göre; Beşiktaş, teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun olumlu görüş bildirdiği Kolombiyalı savunmacı Juan Cabal için Juventus'un kapısını çaldı.

Juventus, Beşiktaşın talip olduğu Juan Cabalin bonservisini belirledi

JUVENTUS 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Juventus'un iki sezon önce yaklaşık 13 milyon Euro karşılığında Verona'dan transfer ettiği ve kulüple 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

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Juventus, Beşiktaşın talip olduğu Juan Cabalin bonservisini belirledi

SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Futbola Atlético Nacional alt yapısında başlayan Cabal, asıl pozisyonu stoper olmasına karşın sol bekte de görev alabiliyor.

Juventus, Beşiktaşın talip olduğu Juan Cabalin bonservisini belirledi

PERFORMANSI

Juventus'a transfer olduktan sonra çapraz bağları kopan ve son 2 sezonda sakatlık nedeniyle 67 maç kaçıran Cabal, siyah-beyazlı takımda bugüne dek 28 maça çıkarken 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı savunmacı bu maçlarda 5 sarı - 1 de kırmızı kart gördü.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Juan Cabal

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