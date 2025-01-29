Juventus Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

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Juventus - Benfica maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkatle takip edilecek bir karşılaşma olarak futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Juventus, Avrupa kupaları tarihinde en fazla mağlup olduğu ikinci takım olan Benfica'ya karşı bugüne kadar oynadığı son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilmeyi başarmıştı. Ayrıca Juventus, son Şampiyonlar Ligi iç saha maçında Manchester City'yi 2-0 mağlup etmiş olsa da, 2018/19'dan bu yana gol yemeden üst üste iki iç saha galibiyeti elde edemedi. Diğer tarafta Benfica ise, deplasmanda oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Juventus Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
JUVENTUS BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024/25 sezonu kapsamında Juventus - Benfica karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 29 Ocak tarihinde saat 23.00'te Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
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Her iki oyuncunun durumu maç saatine yakın belli olacak.
JUVENTUS - BENFİCA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son üç maçında gol yemedi ve bu başarıyı 2016/17'de Massimiliano Allegri'nin yönetiminde yakaladığı 4+ maçlık bir seriyle tekrarlamayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, son iç saha maçında Manchester City'yi 2-0 mağlup ederek formda olduğunu gösterdi. Ancak, evindeki son iki galibiyetinin ardından benzer bir başarıyı tekrarlamakta zorlanıyor.
Benfica ise, deplasman maçlarında oldukça etkili bir performans sergileyerek son dört dış saha maçının üçünü kazandı. Bu, önceki 21 deplasman maçındaki galibiyet sayısını eşitlemiş oldu. Ayrıca, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına en fazla kontratak geliştiren iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor (19 kontratak). Benfica, 2022/23 sezonunun ardından bu sezon da maç başına en az iki gol atarak hücumda oldukça etkili olduğunu gösteriyor.
Juventus'un en büyük gücü ise, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta gol yememesi ve güçlü savunması. Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan Dusan Vlahovic, turnuvada dört golle takımının en büyük hücum silahı konumunda. Benfica cephesinde ise Vangelis Pavlidis'in Barcelona karşısında attığı hat-trick, dikkatleri üzerine çekmişti.