Juventus Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son üç maçında gol yemedi ve bu başarıyı 2016/17'de Massimiliano Allegri'nin yönetiminde yakaladığı 4+ maçlık bir seriyle tekrarlamayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, son iç saha maçında Manchester City'yi 2-0 mağlup ederek formda olduğunu gösterdi. Ancak, evindeki son iki galibiyetinin ardından benzer bir başarıyı tekrarlamakta zorlanıyor.

Benfica ise, deplasman maçlarında oldukça etkili bir performans sergileyerek son dört dış saha maçının üçünü kazandı. Bu, önceki 21 deplasman maçındaki galibiyet sayısını eşitlemiş oldu. Ayrıca, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına en fazla kontratak geliştiren iki takımdan biri olarak dikkat çekiyor (19 kontratak). Benfica, 2022/23 sezonunun ardından bu sezon da maç başına en az iki gol atarak hücumda oldukça etkili olduğunu gösteriyor.

Juventus'un en büyük gücü ise, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta gol yememesi ve güçlü savunması. Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan Dusan Vlahovic, turnuvada dört golle takımının en büyük hücum silahı konumunda. Benfica cephesinde ise Vangelis Pavlidis'in Barcelona karşısında attığı hat-trick, dikkatleri üzerine çekmişti.