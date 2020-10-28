Canlı | Juventus Barcelona maçı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci hafta maçında Juventus ile Barcelona kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Juventus: 0

Barcelona: 1

Goller: 14' Dembele

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi, Dembele; Griezmann.

Juventus'un Avrupa kupaları tarihinde konuk ettiği takımlar arasında mağlup olmadan en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Barcelona. İtalyan takımlarına konuk olduğu son altı Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen ve son yenilgisini Nisan 2018'de Roma'dan alan Barcelona, son 18 karşılaşmada sadece iki mağlubiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 17 grup maçının sadece birini kaybeden Barcelona, son 10 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmadı. Juventus, Aralık 2016-Ekim 2017 arasındaki altı maçlık seriden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste beş galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde 100 galibiyete ulaşan ilk İtalyan takımı olmak için bu maça çıkıyor. Siyah-beyazlı kulübün bu turnuvada şu ana kadar 199 karşılaşması var.

Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamasında en fazla gol atan oyuncu konumunda olan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, mevcut formata geçilen 2003/04'ten bu yana ise Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla asist yapan isim. Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Barcelona'ya karşı sahaya çıktığı son 20 maçta 15 gol kaydetti. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken, gollerde Arjantinli oyuncunun 3-0'lık üstünlüğü var. İki isim, Mayıs 2011'deki yarı final mücadelesinden bu yana turnuvada ilk kez kozlarını paylaşacak.

Juventus Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus Barcelona maçı bu akşam 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.