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GeriFutbol Juventus, "Avrupa Süper Ligi"nden ayrılmazsa Serie A'dan ihraç edilebilir
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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 19:58 | Son Güncelleme:

Juventus, "Avrupa Süper Ligi"nden ayrılmazsa Serie A'dan ihraç edilebilir

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Juventus, "Avrupa Süper Ligi"nden ayrılmazsa Serie A'dan ihraç edilebilir

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Avrupa Süper Ligi’nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan Juventus'un bu şekilde İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yer alamayacağını belirtti.

Gravina, Napoli merkezli bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, kulüplerin liglere katılımı hususunda kuralların açık olduğunu belirterek, "Juventus, bir sonraki şampiyonaya yazılma zamanı geldiğinde eğer halen Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası konumunda ise Serie A'ya katılamayacaklar. Taraftarlar için üzücü olabilir ancak kural, kuraldır ve bunlar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Juventus, Avrupa Süper Liginden ayrılmazsa Serie Adan ihraç edilebilir

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