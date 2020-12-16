Atalanta'nın Juventus'u Torino'da yendiği son maç Ekim 1989'daydı ve o maçı Claudio Caniggia'nın golüyle 1-0 kazanmışlardı. Juventus, Atalanta'yla oynadığı son 35 Serie A maçının tamamında gol attı. Juventus'a karşı kalesini gole kapatan son Atalanta kalecisi bunu Ocak 1997'de yapan Davide Pinato'ydu. Bu, aynı zamanda Juventus'un ligde bir rakibe karşı yakaladığı en uzun gol atma serisi. Atalanta bu sezon ligde 11 farklı oyuncusundan gol buldu ve Serie A'da bu sezonki en yüksek sayıya ulaştı.

Avrupa'nın beş büyük liginde en az 12 golü olan 10 oyuncu arasında, Cristiano Ronaldo bunu en az maçta yapan oyuncu konumunda.

Juventus Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Juventus Atalanta maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak..