MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriJuventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
GeriSpor Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 15.06.2021 - 23:34 | Son Güncelleme:

Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata’nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.

Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol golcünün gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

İspanya'nın Atletico Madrid takımından geçen sezon kiralanan Morata, 2014-2016 arasında da Juventus’ta top koşturmuştu.
İspanyol golcü, bugüne kadar Juventus formasıyla 137 maçta 47 gol attı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi