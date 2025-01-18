Juventus - AC Milan maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Seri A Juventus Milan maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

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Suudi Arabistan’da oynanan Süper Kupa mücadelesinin ardından Juventus ile Milan tekrar karşı karşıya geliyor. Milan’da Pulisic, Morata ve Mlaick Thiaw gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Juventus'ta Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Juventus - AC Milan maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Seri A Juventus Milan maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte, Juventus Milan maçı muhtemel 11'ler

JUVENTUS - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Milan maçı 18 Ocak Cumartesi TSİ 20:00'de başlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşma EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Kenan Yıldız ligde 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız'ın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners

Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Bennacer, Fofana, Pulisic, Rejinders, Leao, Morata