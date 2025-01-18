×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Juventus - AC Milan maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Seri A Juventus Milan maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

Güncelleme Tarihi:

#Juventus - AC Milan#Juventus Milan Maçı#Juventus Milan Maçı Canlı
Juventus - AC Milan maçı ne zaman saat kaçta İtalya Seri A Juventus Milan maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 12:53

İtalya Serie A’nın 21. haftasında Juventus Milan’ı konuk edecek. Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus Milan maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. 20 maçtır ligde kaybetmeyen Juventus bu seriyi devam ettirmek istiyor. Milan ise 19 maçta 8 galibiyet 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı ve 31 puan topladı. Peki, Juventus - AC Milan maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Seri A Juventus Milan maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte, Juventus Milan maçı canlı izle bilgisi...

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’da oynanan Süper Kupa mücadelesinin ardından Juventus ile Milan tekrar karşı karşıya geliyor. Milan’da Pulisic, Morata ve Mlaick Thiaw gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Juventus'ta Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Juventus - AC Milan maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Seri A Juventus Milan maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte, Juventus Milan maçı muhtemel 11'ler

JUVENTUS - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Juventus Milan maçı 18 Ocak Cumartesi TSİ 20:00'de başlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşma EXXEN, S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Kenan Yıldız ligde 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız'ın mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Haberin Devamı

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners

Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Bennacer, Fofana, Pulisic, Rejinders, Leao, Morata

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Juventus - AC Milan#Juventus Milan Maçı#Juventus Milan Maçı Canlı

BAKMADAN GEÇME!