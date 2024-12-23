Juventus 4 maç sonra galibiyeti hatırladı! Kenan Yıldız...

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İtalya Serie A'nın 17. haftasında Kenan Yıldız'ın 90 dakika süre aldığı maçta Juventus, konuk olduğu Monza'yı 2-1 mağlup etti.

Stadio Brianteo'da oynanan mücadelede Juventus'un galibiyet gollerini 14. dakikada Weston Mckennie ve 39. dakikada Nicolas Gonzalez kaydetti.

Ev sahibi Monza'nın tek golü ise 22. dakikada Samuele Birindelli'den geldi.

Juventus'ta milli oyuncumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetle ligde 4 maçlık beraberliğin ardından ilk kez kazanan Juventus, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Monza ise 10 puanla son sırada kaldı.

Juventus, Serie A'nın bir sonraki haftasında Fiorentina'yı konuk edecek. Monza ise Parma deplasmanına gidecek.