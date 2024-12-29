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Juventus 4 gollü maçta 87'de yıkıldı! Kenan Yıldız...

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#Futbol#Kenan Yıldız#Juventus
Juventus 4 gollü maçta 87de yıkıldı Kenan Yıldız...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 22:04

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği maçta Juventus, konuk ettiği Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı ve ligde toplamda 11. beraberliğini aldı.

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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus ile Fiorentina kozlarını paylaştı.

Torino'da oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Juventus'un gollerini 20 ve 48. dakikalarda Khephren Thuram kaydetti. Fiorentina'ya 1 puanı getiren golleri ise 38. dakikada Moise Bioty Kean ve 87. dakikada Riccardo Sottil attı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadelenin 63. dakikasında Samuel Mbangula'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla puanını 32 yapan Juventus, 6. sırada kaldı. Aynı puanda yer alan Fiorentina ise averajla 5. sırada yer aldı.

Juventus, Serie A'nın bir sonraki haftasında Torino ile derbide karşılaşacak. Fiorentina ise Napoli'yi konuk edecek.

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#Futbol#Kenan Yıldız#Juventus

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