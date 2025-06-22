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Juventus 4 golle kazandı! Kenan 'Yıldız' gibi parladı

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Juventus#Kenan Yıldız
Juventus 4 golle kazandı Kenan Yıldız gibi parladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 21:00

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında İtalyan devi Juventus, Kenan Yıldız'ın damga vurduğu maçta Fas ekibi Wydad'ı 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

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İtalyan devi Juventus ile Fas temsilcisi Wydad AC, FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında kozlarını paylaştı.

Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İtalyanlar 4-1 kazandı.

KENAN YILDIZ DAMGA VURDU

Igor Tudor yönetimindeki Juventus'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Boutouil (KK), 16. ve 69. dakikalarında Kenan Yıldız ve 90+4'te Vlahovic penaltıdan kaydetti.

Fas ekibinin ise tek golü 25. dakikada Nordin Amrabat'ın asistinde Lorch'tan geldi.

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Juventus 4 golle kazandı Kenan Yıldız gibi parladı

JUVENTUS ÇEYREK FİNALDE

Bu galibiyetle birlikte grupta 2'de 2 yapan Juventus, puanını 6 yaparak çeyrek finale kalmayı garantiledi. Fas ekibi ise 0 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP MANCHESTER CİTY

Grubun sonraki maçında Juventus, Premier Lig devi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Wydad ise Al Ain ile mücadele edecek.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Juventus#Kenan Yıldız

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