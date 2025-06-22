Juventus 4 golle kazandı! Kenan 'Yıldız' gibi parladı

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İtalyan devi Juventus ile Fas temsilcisi Wydad AC, FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında kozlarını paylaştı.
Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İtalyanlar 4-1 kazandı.
KENAN YILDIZ DAMGA VURDU
Igor Tudor yönetimindeki Juventus'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Boutouil (KK), 16. ve 69. dakikalarında Kenan Yıldız ve 90+4'te Vlahovic penaltıdan kaydetti.
Kenan Yıldız, Juventus'u 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/nRgi77kkLU— Spor Arena (@sporarena) June 22, 2025
Sahne yine Kenan Yıldız'ın 🚀pic.twitter.com/446oL0puIZ— Spor Arena (@sporarena) June 22, 2025
Kenan Yıldız on fire! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/vipBknkZ2r— Spor Arena (@sporarena) June 22, 2025
Fas ekibinin ise tek golü 25. dakikada Nordin Amrabat'ın asistinde Lorch'tan geldi.
JUVENTUS ÇEYREK FİNALDE
Bu galibiyetle birlikte grupta 2'de 2 yapan Juventus, puanını 6 yaparak çeyrek finale kalmayı garantiledi. Fas ekibi ise 0 puanda kaldı.
SIRADAKİ RAKİP MANCHESTER CİTY
Grubun sonraki maçında Juventus, Premier Lig devi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Wydad ise Al Ain ile mücadele edecek.