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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 22:17,Son Güncelleme:/

Juventus 2-0 Brescia

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Juventus 2-0 Brescia

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Brescia'yı 2-0 yendi

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Juventus 2-0 Brescia

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