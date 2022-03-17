Juventus 0-3 Villareal (Maçın özeti ve golleri)

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus ile Villarreal karşı karşıya geldi.

İspanya'da 1-1 tamamlanan maçın rövanşında Villarreal sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Villarreal, 78. dakikada Moreno'nun penaltı golüyle öne geçerken 85. dakikada Pau Torres farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü ise 90+1. dakikada Danjuma söyledi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih: 7 - Salzburg: 1 (1-1)

Liverpool: 0 - Inter: 1 (2-0)

Manchester City: 0 - Sporting Lizbon: 0 (5-0)

Real Madrid: 3 - Paris Saint-Germain: 1 (0-1)

Manchester United: 0 - Atletico Madrid: 1 (1-1)

Ajax: 0 - Benfica: 1 (2-2)

Lille: 1 - Chelsea: 2 (0-2)

Juventus: 0 - Villarreal: 3 (1-1)

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İLK 11'LER

Juventus: Szczesny - Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Vlahovic, Morata.

Villarreal: Rulli - Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Yeremy, Capoue, Parejo, Trigueros, Lo Celso, Danjuma.