Juventus 0-3 Villareal (Maçın özeti ve golleri)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus ile Villarreal karşı karşıya geldi.
İspanya'da 1-1 tamamlanan maçın rövanşında Villarreal sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Villarreal, 78. dakikada Moreno'nun penaltı golüyle öne geçerken 85. dakikada Pau Torres farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü ise 90+1. dakikada Danjuma söyledi.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda alınan sonuçlar şöyle:
Bayern Münih: 7 - Salzburg: 1 (1-1)
Liverpool: 0 - Inter: 1 (2-0)
Manchester City: 0 - Sporting Lizbon: 0 (5-0)
Real Madrid: 3 - Paris Saint-Germain: 1 (0-1)
Manchester United: 0 - Atletico Madrid: 1 (1-1)
Ajax: 0 - Benfica: 1 (2-2)
Lille: 1 - Chelsea: 2 (0-2)
Juventus: 0 - Villarreal: 3 (1-1)
İLK 11'LER
Juventus: Szczesny - Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Vlahovic, Morata.
Villarreal: Rulli - Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Yeremy, Capoue, Parejo, Trigueros, Lo Celso, Danjuma.