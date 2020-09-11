Jürinin şampiyonluk favorisi Fenerbahçe

Futbol, bambaşka bir tutku, bambaşka bir aşk. Sevenleri için asla yeri doldurulamayacak bir oyun. Öyle ki, tüm insanları günlerce evlerine hapseden COVID-19 salgını sırasında eksikliği en çok hissedilen faaliyetlerden biri futboldu. Bugün saat 20.00’de Çaykur Rize-Fenerbahçe maçıyla başlayacak Süper Lig, yine pandemi koşullarında düzenlenecek. Sezonun en azından ilk yarısının seyircisiz oynanacak olması her ne kadar tansiyonu biraz düşürse de, futbolseverler şimdiden Süper Lig için tahminlerde bulunmaya başladı. “Kim şampiyon olur?” başta olmak üzere birçok soruda görüşler ortaya konuyor.

Hürriyet, futbolseverlerin en çok merak ettiği bu soruları, spor dünyasının 10 ünlü ismine sordu. Hıncal Uluç, Ertuğrul Özkök, Şansal Büyüka, Attila Gökçe, Abdullah Avcı, Mehmet Demirkol, Nevzat Aydın, İlker Yasin, Uğur Meleke ve Güntekin Onay’dan oluşan jüri, bu soruları bakın nasıl yanıtladı...

YÜZDE 80 FENERBAHÇE

1- Süper Lig şampiyonluğu için hangi takımı favori görüyorsunuz? Başakşehir unvanını koruyabilir mi?

Jüri üyelerinin yaptığı tahminlerde en çarpıcı sonuç bu sorudan çıktı. 10 kişiden 8’i “Şampiyon Fenerbahçe olur” tahmininde bulunurken, sadece bir kişi “Galatasaray” dedi, diğeri ise, “Fenerbahçe veya Başakşehir’den biri ipi göğüsler” cevabını verdi.

100 PUAN BARAJINA HİÇBİR TAKIM ULAŞAMAZ

2- Takımların oynayacağı maç sayısı 34’ten 40’a çıktı. İngiltere Premier Ligi’nde olduğu gibi 100 puana ulaşan takım çıkar mı?

Süper Lig’de takım sayısının 21’e çıkarılmasıyla birlikte gelecek sezon maç oynanacak hafta sayısı 34’ten 42’ye, her ekibin oynayacağı karşılaşma sayısı da 34’ten 40’a yükseldi. 40 maçın karşılığı 120 puan, ancak jüri üyelerinin tamamı takımların hiçbirinin 100 puan barajına dahi ulaşamayacağı tahmininde bulundu. Bu sonuçta 4 büyükler ile diğer takımlar arasındaki güç farkının azalması ve son iki sezonu şampiyon bitiren Galatasaray ile Medipol Başakşehir’in 69 puanda kalmaları büyük rol oynadı. Ağırlıklı görüş, şampiyon olacak takımın ancak 90 puan toplayacağı yönünde gerçekleşti.

4 BÜYÜKLER YENİ SEZONDA ARALARINA KİMSEYİ ALMAZ

3- Geçen sezon Sivasspor ve Alanyaspor ligin sürpriz ekipleriydi. Yeni sezonda sürpriz yapmasını beklediğiniz takımlar?

Geçtiğimiz sezonun en çok dikkat çeken olayı Sivasspor ile Alanyaspor’un hem Süper Lig’de hem Ziraat Türkiye Kupası’nda zirveye oynaması idi. Hürriyet jürisinde yer alan 10 ismin büyük çoğunluğu yeni sezonda böyle bir sürprizin yaşanmayacağı görüşünde birleşti. Yazarımız İlker Yasin bu konudaki düşüncesini, “Yeni sezonda 4 büyüklerin zirveyi bırakacağını sanmıyorum. 4 büyükler aralarına kimseyi almaz” sözleriyle dile getirdi.

GOL KRALI YENİ SEZONDA DA DEĞİŞMEZ

4- Gol krallığı için hangi futbolcuyu favori görüyorsunuz? Sörloth yine zirvede kalmayı başarabilir mi?

Jüri üyelerinin tamamının hemfikir olduğu konulardan biri bu oldu. Geçtiğimiz sezon rakip fileleri 24 kez sarsarak ‘Gol Kralı’ unvanını alan Alexander Sörloth, yeni sezonda da krallığın 1 numaralı favorisi olarak görülüyor. Dokuz kişi direkt “Sörloth” cevabını verirken, sadece biri, “Sörloth ile Başakşehirli Demba Ba krallık için yarışır” ifadesini kullandı. Jüri üyeleri Sörloth ile ilgili yorum yaparken, “Eğer Trabzonspor’da kalırsa” notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Tüm dünyanın tanıdığı bir santrfor olan Galatasaraylı Radamel Falcao’yu bir tek kişinin bile tercih etmemesi, anketimizin en ilginç detaylarından biri oldu.

EN İYİSİ F.BAHÇE

5- Transfer dönemini en iyi geçiren takım hangisiydi? Hangi kulüp, nokta transferler yaparak eksiklerini kapattı?

Hürriyet jürisinin tamamının aynı cevabı verdiği tek soru bu oldu. 10 kişi de düşüncelerini tek kelime ile ifade etti: “Fenerbahçe.” İlker Yasin, “Fenerbahçe geleceğe dönük değil, gerçeğe ve hedefe dönük transfer yaptı” ifadesini kullanırken, Güntekin Onay, “Fenerbahçe geçen sezon iyi performans ortaya koyan formda futbolcuları transfer etti” dedi. Uğur Meleke de, “Fenerbahçe’nin transferleri isabetli. Ç.Rize’nin Remy ve Michalak takviyesi olumlu” yorumunu yaptı.

BİR KOLTUK İÇİN 6 FARKLI İSİM

6- Yeni sezonda takımına her açıdan en çok fayda sağlayacak yabancı transfer hangisi veya hangileri olur?

En çok görüş ayrılığının yaşandığı bu soruda 6 farklı futbolcunun ismi telaffuz edildi. Fenerbahçeli Jose Sosa, 3 oyla en fazla oy toplayan oyuncu olurken, sarı lacivertlilerin bir diğer yeni transferi Mame Thiam ve Beşiktaşlı Bernard Mensah’a 2’şer oy çıktı. Medipol Başakşehir’den Rafael, Fenerbahçe’den Filip Novak ve Çaykur Rizespor’dan Loic Remy ise 1’er oy aldı.

EN İYİ YERLİ TRANSFERİNDE ARDA TURAN SÜRPRİZİ

7- Şampiyon adayları olarak görülen 4 büyükler ve Medipol Başakşehir’in transfer ettiği en iyi yerli futbolcu hangisi?

Dokuz yıl aradan sonra Galatasaray’a dönerek büyük sürpriz yapan Arda Turan, jüri üyelerinin 3’ü tarafından ‘takımına en çok katkı sağlayacak yerli transfer’ olarak gösterildi. Fenerbahçeli Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Galatasaraylı Emre Kılınç 2’şer oyla ikinci sırada yer alırken, bir jüri üyemiz herhangi bir oyuncu tercihinde bulunmadı. Hürriyet yazarlarından, Uğur Meleke, “Caner Erkin de, Emre Kılınç da hazır transferler” diye görüş bildirirken, Güntekin Onay, “Gökhan Gönül tam bir istikrar abidesi. Arda, son iki sezonda yoktu. Tekrar futbola odaklanırsa ve fiziksel olarak iyi bir seviye yakalarsa katkı sağlar” yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ GEREKEN TRANSFERİ YAPAMADI

8- Transfer dönemini hangi takım iyi değerlendiremedi? Sezonu kötü geçireceğini düşündüğünüz takımlar hangileri?

Geçen sezonki kadrosundan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Elneny, Ruiz, Karius, Boateng ve Diaby’yi kaybeden, buna karşılık Mensah, Welinton, N’Sakala, Montero ve Atakan Üner’i renklerine bağlayan Beşiktaş, Hürriyet jürisinin üç üyesi tarafından ‘iyi transfer yapamayan ve sezonu kötü geçirme olasılığı en yüksek takım’ olarak değerlendirildi. Jüri üyelerinden 2’si direkt “Göztepe” cevabını verirken, 1 kişi, “Galatasaray ve Trabzonspor” dedi; diğerleri ise Göztepe, Denizlispor, Hatayspor ve Antalyaspor’u seçti.

AVRUPA'YA EN YAKIN FUTBOLCU UĞURCAN

9- Avrupa’nın 5 büyük liginde 22 futbolcumuz var. Büyük lige gidecek sıradaki yıldızımız kim olur?

Trabzonspor'da ortaya koyduğu performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin transfer listesine giren Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Hürriyet jürisinin açık ara favorisi oldu. Bu soruya tek isimle yanıt veren jüri üyelerinin 6’sı “Uğurcan”, 2’si “Abdülkadir Ömür” derken, Şansal Büyüka, “Uğurcan, Abdülkadir Ömür ve İrfan Can Kahveci Avrupa’ya gider” tahmininde bulundu. Uğur Meleke de “Uğurcan Çakır ve toparlarsa Beşiktaşlı Dorukhan Toköz” cevabını verdi.

AVRUPA'DA BAŞARI ŞANSIMIZ SIFIR

10- Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımızdan herhangi bir başarı bekliyor musunuz?

Hürriyet jürisinin 9 üyesi, Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edecek takımların hiçbirinin başarılı olamayacağını savundu. 9 üyenin net biçimde “Hayır” cevabını verdiği soru için Uğur Meleke, “Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Beşiktaş ve Sivas’ın hepsinin gruplardan çıkması gerek. Hedef bu olmalı” ifadesini kullandı. Yeni sezonda Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi, Demir Grup Sivaspor da Avrupa Ligi’ne grup aşamasından itibaren katılacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor ise Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek için ön eleme maçları oynayacak.