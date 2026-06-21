Jürgen Klopp'tan Türkiye ve Dünya Kupası sözleri: 'Kendileri gibi davranamadılar!'

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Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu.

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Magenta TV'ye konuşan Klopp, şu ifadeleri kullandı:

"NE KADAR BÜYÜK BİR ACI ÇEKTİKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

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"Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum. Aslında bu durum, Türklerin sahip olduğu o olağanüstü takımın, bu tarz turnuvalarda bazen neden gerçek performansını sahaya yansıtamadığına dair çok net bir örnek.

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"HER ŞEYLERİNİ ORTAYA KOYMAYI KESİNLİKLE ÇOK İSTEDİLER"

Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler. Ancak üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü.

"SAHADA KENDİLERİ GİBİ DAVRANAMADILAR"

Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz. Onlar bunu yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar."