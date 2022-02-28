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Jürgen Klopp'tan Rusya'ya ve Putin'e tepki! Adını bile anmadı...

#Rusya Ukrayna#Putin#Klopp
Jürgen Klopptan Rusyaya ve Putine tepki Adını bile anmadı...

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Chelsea'yi penaltılarla eynerek Lig Kupası'nı kazandıkları maç sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterdi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 5 gün geride kaldı. Dünyadan çeşitli kişi ve kurumlarım tepkisini çeken Rusya harekatına son tepki Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp'tan geldi.

Chelsea'yi penaltılarda yenerek İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Liverpool'da menajer Jürgen Kloopp mücadele sonrası Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepki gösterdi.

Açıklamasında Putin'in ismini anmayan Klopp; "Neredeyse 55 yaşındayım ama bir insanın, bir ülke yöneticisinin tüm dünyayı ve özellikle Ukrayna'daki insanları bu duruma nasıl sokabildiğini inanın anlayamıyorum. Bir çok Ukraynalı ve Rus insan tanıyorum, bu, insanların değil, tek bir kötü adamın savaşı." diye konuştu.

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"ESKİ OYUNCULARIM BELKİ DE SAVAŞMAYA GİTTİ"

Dünyanın bu durum karşısında birlik olması gerektiğinin altını çizen Klopp; "Kötü zamanlarda hep yaptığımız gibi oturup düşünmeliyiz. Bu durumu anlamak gerçekten çok zor. 3-4 gündür sürekli telefonlarımızdan yaşananları takip ediyoruz. Eski oyuncularımdan bazıları belki de savaşmak için ülkelerine gitti." dedi.

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"BELKİ PUTIN'İ DURDURAMAYIZ AMA ONA BÜYÜK SORUNLAR YARATABİLİRİZ"

Ukrayna halkının yanında olunması gerektiğini söyleyen Klopp; "Görünüşe bakılırsa bu adamı durduramayız ama en azından başına beklediğinden daha büyük problemler açabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

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#Rusya Ukrayna#Putin#Klopp

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