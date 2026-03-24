Jürgen Klopp'tan Real Madrid iddialarına yanıt!

Xabi Alanso'nun ayrılığı sonrası Jürgen Klopp, sık sık Real Madrid ile anılmıştı.

Real Madrid'den teklif aldığına dair çıkan haberleri yalanlayan Alman teknik adam şu açıklamalarda bulundu:

Teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceği konusunda: Yaş olarak hayatımda oldukça ilerledim ama teknik direktör olarak henüz tamamen sona gelmiş değilim. Emeklilik yaşına henüz ulaşmadım. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını kim bilir. Ama bu konuda henüz hiçbir plan yok.

Real Madrid iddiası konusunda: Bunların hepsi saçmalık Beni bir kez bile aramadılar, tek bir kez bile. Menajerimi de aramadılar.