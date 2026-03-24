×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jürgen Klopp'tan Real Madrid iddialarına yanıt!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 12:06

Jürgen Klopp, hakkında çıkan Real Madrid iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Xabi Alanso'nun ayrılığı sonrası Jürgen Klopp, sık sık Real Madrid ile anılmıştı.

Real Madrid'den teklif aldığına dair çıkan haberleri yalanlayan Alman teknik adam şu açıklamalarda bulundu:

Teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceği konusunda: Yaş olarak hayatımda oldukça ilerledim ama teknik direktör olarak henüz tamamen sona gelmiş değilim. Emeklilik yaşına henüz ulaşmadım. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını kim bilir. Ama bu konuda henüz hiçbir plan yok.

Real Madrid iddiası konusunda: Bunların hepsi saçmalık Beni bir kez bile aramadılar, tek bir kez bile. Menajerimi de aramadılar.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!