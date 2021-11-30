Jürgen Klopp'tan Mohamed Salah serzenişi! "Şaşırdım..."

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Paris'te düzenlenen törende Messi, Ballon d'Or ödülünü bir kez daha kazanırken Lewandowski ise ikinci oldu. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah ise yedinci olurken Klopp'tan eleştiri geldi.

Mohamed Salah'ın sıralamada yedinci olmasına şaşırdığını ve daha üst sıralarda olması gerektiğini belirten Klopp, "Evet dürüst olmak gerekirse Salah'ın yedinci sırada olmasına şaşırdım. Çok daha üst sıralarda olmalıydı." yorumunda bulundu.

Ödülü Lionel Messi'nin alması hakkında konuşan Klopp, "Messi'ye her zaman Ballon d'Or verilebilir ancak bu yıl ödülü Lewandowski almadıysa bir daha asla alamaz." dedi.