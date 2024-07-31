Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı: Bu kararı bir anlık hevesle vermedim

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Jürgen Klopp, Uluslararası Futbol Antrenörleri Kongresi'nde teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı.

Bu kararı anlık bir hevesle almadığını belirten Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla teknik direktörlük kariyerim benim için sona erdi. Bu kararı bir anlık hevesle vermedim, bu genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerine teknik direktörlük yaptım. Bunu belki birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Mainz, Borussia Dortmund gibi takımları çalıştıran Alman teknik adam, son olarak Premier Lig devi Liverpool'da görev yapmıştı.

JÜRGEN KLOPP'UN KARİYERİ

Jürgen Klopp, 16 Haziran 1967 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. 1986 yılında Freudenstadt'taki Eduard Spranger İktisat Lisesi'nde üniversite giriş yeterliliğini aldı.1995'te Frankfurt Main'da Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nden spor bilimi alanında mezun oldu. 2004 yazında Mainz 05 ile Bundesliga'ya yükseldikten sonra, o zamanlar sadece antrenör olarak A lisansına sahip olan Klopp, Köln'de Spor Üniversitesi'nden futbol öğretmeni olarak lisans aldı.

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Klopp, bir süre amatör olarak futbol oynadıktan sonra 1990'dan 2008'e kadar 1. FSV Mainz 05 kulübünde önce oyuncu olarak, 2001'den itibaren de antrenör olarak çalıştı. 2004'te FC Mainz'ı ilk kez Bundesliga'ya taşıdı. 2008 yılında Borussia Dortmund'a geçti. Dortmund ile 2011 ve 2012'de Bundesliga şampiyonu oldu. 2012'de Almanya Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte şampiyonluk ile tamamladı. Ayrıca Dortmund ile 2012/13 futbol sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

Jürgen Klopp, Ekim 2015'ten beri FC Liverpool'un baş antrenörüdür. Kırmızı-beyazlı takım ile 2019'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2020'de İngiltere şampiyonluğunu ve 2021 yılında FA Cup'ı kazandı. Klopp, Ottmar Hitzfeld ve Jupp Heynckes'ten sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başarabilen üçüncü Alman çalıştırıcı oldu.