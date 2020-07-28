Jürgen Klopp'dan tatil uyarısı: 'Sınırlar tekrar kapanabilir'

Liverpool, 99 puanla Premier Lig'de şampiyon olurken Jürgen Klopp, kontrolü elden bırakmıyor. Alman teknik direktör, futbolcularına corona virüs uyarısında bulundu.

Klopp, İngiliz basınına verdiği röportajda şöyle konuştu;

''BELKİ SINIRLARI TEKRAR KAPATABİLİRLER''

''Çözümü olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Çocuklar tatile gitmek isterlerse tabii ki gidecekler, biz de nereye gideceklerini bileceğiz. Ancak dünyada durum çok farklı değişebiliyor. O yüzden bu durum tamamen futbolcuların sorumluluğunda. Gittikleri yerleri iyi seçmeleri lazım, haberleri sürekli takip etmeliler ve ona göre hareket etmeliler. Bu benim işim değil ama belki İspanya, sınırlarını tekrar kapatabilir. Çocuklar her şeyin farkında olmalı.''

''BİR TANE BİLE VAKA ÇIKMADI''

''Lig bitene kadar oldukça dikkatli davrandık. Sadece biz değil, ligde bulunan bütün takımlar böyleydi. Lig başladıktan sonra bir tane bile pozitif vaka çıkmadı. Çok dikkatliydik, umarım bu şekilde de devam ederiz.''

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