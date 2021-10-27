Jürgen Klopp'a sürpriz talip! Avrupa futbolunda dengeleri değiştirmek istiyorlar ancak...

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Spor Arena Dış Haber - Sezon başından bu yana istikrarsız sonuçlar alan ve son olarak El Clasico'da Real Madrid'e sahasında 2-1 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verilmesi an meselesi.

Katalan taraftarların da El Clasico sonrası sert tepki gösterdiği Koeman'la yola devam etmeme düşüncesi olan Barcelona yönetimi, alternatif teknik adamlar üzerinde yoğunlaşırken gündeme çok sürpriz bir isim geldi.

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi, Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un, Katalan ekibinin en ideal teknik direktör adayı olduğunu sayfalarına taşıdı. Barcelona'nın, Premier Lig ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Klopp'u takımın başına geçirmek istediği ancak bu ihtimalin çok zayıf olduğu belirtildi.

Liverpool ile 2020 yılında sözleşmesini uzatan Klopp, imzanın ardından yaptığı açıklamada 2024 yılında sözleşmesi bittikten sonra futbola 1 yıl ara vereceğini söylemişti.

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"KLOPP'UN KARİYERİNİN SONU OLABİLİR"

Alman teknik adam, "Sözleşmem bittikten sonra futbola 1 yıl ara vereceğim ve kendime futbolu özleyip özlemediğimi soracağım. Eğer cevabım hayır olursa, teknik direktör Jürgen Klopp'un kariyerinin sonu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Jürgen Klopp'un bu planı nedeniyle Barcelona'nın başına geçmeye sıcak bakmayacağı ve Liverpool ile olan sözleşmesini tamamlayacağı kaydedildi.

Barcelona'nın Klopp dışında teknik direktör adayları arasında Xavi Hernandez, Andrea Pirlo, Roberto Martinez ve Erik ten Hag yer alıyor.