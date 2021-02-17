Jürgen Klopp ve İngiliz basını Ozan Kabak'a hayran kaldı! En beğendiği 3 isim...

Spor Arena Dış Haber | Liverpool'un devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ozan Kabak, geçtiğimiz günlerde ilk maçına Leicester karşısında çıkmış ancak Alisson ile anlaşmazlığı nedeniyle büyük bir talihsizlik yaşamıştı. İngiliz basınının da eleştirdiği Ozan, bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynanan maçta tam not aldı.

İngiliz basını, Ozan Kabak'ı sahanın en iyilerinden biri olarak gösterirken Milli futbolcunun özellikle ikinci yarıdaki performansı hem İngiliz basını hem de sosyal medyada büyük bir beğeni ile karşılandı.

EN BEĞENDİĞİ 3 İSİMDEN BİRİ OLDU

Liverpool'un 2-0 kazanıp tur için avantaj yakaladığı maçın ardından ise Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak için övgü dolu sözler geldi. Alman teknik direktör, takımdaki en beğendiği 3 futbolcuyu söylerken Ozan Kabak'a da yer verdi.

''ÇOK İYİYDİ, ÇOK MUTLU OLDUM''

Klopp, ''Alisson'un ilk yarıdaki kurtarışı çok önemliydi. Geçen maçın ardından bu gece artık rahat bir uyku uyuyacaktır. Bize her zamanki gibi yardımcı oldu. Ozan'ın oyunu çok iyiydi. Onun performansından dolayı çok mutluyum. Son olarak Henderson, pozisyonunda harika oynadı.'' diye konuştu.

VAN DIJK VE GOMEZ SONRASI İLK KEZ...

Öte yandan Daily Star gazetesi ise Liverpool'un Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in olmadığı maçlar arasında en iyi savunma maçını Leipzig karşısında oynadığını ve bunda en önemli faktörün Ozan Kabak olduğunu belirtti.

''STOPER OLARAK EN İYİSİ''

Haberde sakat oyunculardan sonra şu anda Liverpool kadrosunda aktif olarak stoper oynayabilecek en iyi futbolcunun Ozan Kabak olacağı yorumu aktarıldı.

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