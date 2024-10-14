Jürgen Klopp Leeds United’ın başına mı geçiyor?

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1 Ocak 2025’ten itibaren göreve başlayacak olan Alman teknik adam yılda 12 milyon Euro kazanacak. Elbette bu karar Liverpool taraftarlarını oldukça üzerken İngiliz basınında da dedikoduları alevlendirdi. Bunun temel sebeplerinden biri Red Bull’un geçtiğimiz mayıs ayında bir dğer İngiliz kulübü olan Leeds United Kulübü’nün azınlık hisselerini satın alması. Bu anlaşmayla birlikte Klopp’un yakın dönemde Leeds’in başına geçebileceği konuşulmaya başlandı. UEFA Kupasın’da yarı finale kadar çıkan Leeds United’ı başarıdan uzak yılların ardından İngiliz futbolunun zirvesine geri döndürecek tek kişinin Klopp olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Kenarda olmanın cazibesine yeniden kapılırsa Klopp’u bu kez Anfield Road’da değil Elland Road’da görebiliriz.

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iSPANYA’YI AVRUPA ŞAMPiYONU YAPAN LUiS DE LA FUENTE YILDA 600 BiN EURO ALIYORMUŞ

İspanya, önceki gün UEFA Uluslar A Ligi’nde karşılaştığı Danimarka’yı 1-0 yenerken, teknik direktörü Luis de la Fuente, benzeri olmayan bir galibiyet yüzdesine ulaştı. Matadorlar’ın başında çıktığı 24 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fuente 2,58 puan ortalamasıyla milli takım tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu. Daha önce İspanya U19 ve U21 milli takımları ile Avrupa şampiyonluğu kazandıktan sonra A milli takımla da önce UEFA Uluslar Ligi’ni ardından Avrupa Şampiyonluğu’nu kupalarını kaldıran Fuente, bu başarılarına rağmen meslektaşlarına oranla çok az para kazanıyor. Yılda 600 bin Euro alan Fuente’nin bu konuyla ilgili sözleri son derece manidar: “Bir Avrupa şampiyonunun sözleşmesiz kalması normal değil. Luis Enrique’de de aynı şey olur muydu bilmiyorum. Beni U21’den terfi ettirdikleri zamankiyle aynı şartlara sahibim. Sözleşmeyi şimdi imzalasaydım adil olurdu.” Bakalım başarı gelirse şartları iyileştireceğini açıklayan İspanya Futbol Federasyonu bu sözünün arkasında duracak mı? Yoksa Fuente mütevazı maaşına devam mı edecek?

MANCHESTER CiTY GENÇLERiNiN GiZLi KAHRAMANI

Pandemiden bu yana özel antrenörlerle çalışmak futbolcular arasında oldukça yaygın hale geldi. Özellikle Manchester City’nin genç oyuncuları kendilerini Dean Brathwaite’e emanet etmiş durumda. Portekiz’de haziran ve temmuz aylarında genç oyuncularla birebir çalışan Brathwaite çalıştırdığı pek çok oyuncunun yükselişe geçmesiyle aranan bir isim haline geldi. Pep Guardiola ile antrenman yapan oyunculara yardım etmenin olağanüstü bir duygu olduğunu söyleyen Brathwaite, “Aslında yaptığım iş beyni sürekli eğitmekle ilgili. Oyuncular pozisyona girdiğinde üzerinde çalıştığımız şeyleri yapmalarını istiyorum. Bu onlardaki özgüven duygusunu da artırıyor. Oyuncular benimle birlikte olduğundan beri muhtemelen dört veya beş farklı şut tekniği geliştirdi” diyor. 21 yaşında iken ciddi bir hastalık geçiren Brathwaite, 5 yıl boyunca bırakın top oynamayı, yürümekte bile zorlanmış. Bu zorlu süreçleri atlattığı dönemde kendi için antrenörlük yaptığını vurgulayan teknik adamın hikayesi de genç oyunculara örnek olacak türden.