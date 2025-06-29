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Jürgen Klopp Dünya Kulüpler Kupası’na ateş püskürdü: İnsanlık dışı!

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#Jürgen Klopp#Dünya Kulüpler Kupası#Sporcu Sağlığı
Jürgen Klopp Dünya Kulüpler Kupası’na ateş püskürdü: İnsanlık dışı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 09:31

Dünyaca ünlü Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonu hakkında konuştu.

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Jürgen Klopp, Dünya Kulüpler Dünya Kupası için ‘insanlık dışı’ benzetmesini yaptı.

Alman teknik adam konuşmasında sporcu sağlığına değinirken, NBA basketbolcuları ve Virgil Van Dijk kıyasında bulundu.

Jürgen Klopp Dünya Kulüpler Kupası’na ateş püskürdü: İnsanlık dışı

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İşte o açıklamalar:

Daha önce görülmemiş bir sakatlık dalgasından korkuyorum. Her maçı finalmiş gibi oynamaları bekleniyor. Yılda 70-75 kez maç yapıyorlar. Böyle devam edilemez. Ara vermezseniz, ürününüz değer kaybeder. Kariyerim boyunca, sadece 2.5 haftalık müsait zamanım oldu. Son 1 yılımda, 3 günde bir maç yaptık. Bu insanlık dışı!

Jürgen Klopp Dünya Kulüpler Kupası’na ateş püskürdü: İnsanlık dışı

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Bazı kulüpler için paranın çok önemli olduğunu anlıyorum ancak herkes için durum böyle değil. Oyuncuların artık ne fiziksel ne de zihinsel olarak iyileşmek için zamanları yok. Geçen yıl Copa America ve Avrupa Şampiyonası vardı, bu yıl Kulüpler Dünya Kupası ve gelecek yıl Dünya Kupası.

Jürgen Klopp Dünya Kulüpler Kupası’na ateş püskürdü: İnsanlık dışı

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Ne zaman dinlenecekler? Bir NBA oyuncusu çok kazanır ve yılda dört ay dinlenir. Virgil van Dijk'ın daha önce hiç böyle bir tatili olmadı, o maaşlara da sahip olmadı."

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#Jürgen Klopp#Dünya Kulüpler Kupası#Sporcu Sağlığı

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